В Госдуму внесли законопроекты об электронных трудовых книжках
В Госдуму внесён пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек, сообщает РИА Новости. Отмечается, что документы внесены правительством РФ.
Изменения коснутся Трудового кодекса РФ, федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» и КоАП.
Уточняется, что поправки в ТК РФ подразумевают установление способов получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Их получение возможно у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Бумажные трудовые книжки с 1 января 2021 года предлагается выдать на руки работникам, поскольку работодателя освободят от ответственности за их хранение.
Ещё одно новшество касается сроков предоставления работодателями в ПФР сведений о трудовой деятельности работников. Третьим законопроектом предлагается внести изменения в КоАП об ответственности работодателя за их нарушение.