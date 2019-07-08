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Общество

В Госдуму внесли законопроекты об электронных трудовых книжках

В Госдуму внесён пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек, сообщает РИА Новости. Отмечается, что документы внесены правительством РФ.

Изменения коснутся Трудового кодекса РФ, федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» и КоАП.

Уточняется, что поправки в ТК РФ подразумевают установление способов получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Их получение возможно у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Бумажные трудовые книжки с 1 января 2021 года предлагается выдать на руки работникам, поскольку работодателя освободят от ответственности за их хранение.

Ещё одно новшество касается сроков предоставления работодателями в ПФР сведений о трудовой деятельности работников. Третьим законопроектом предлагается внести изменения в КоАП об ответственности работодателя за их нарушение.

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