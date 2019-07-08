«Солдатский платок» развернули юные патриоты на Кургане Дружбы

20:21, 08 июля 2019, ПАИ

В рамках праздничных мероприятий по случаю 60-й годовщины встречи ветеранов Великой Отечественной войны из России, Латвии и Белоруссии на территории мемориального комплекса Курган Дружбы воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» и центра Патриот ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области развернули «Солдатский платок». Таким образом они создали живой коридор для прохода международных делегаций.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, несмотря на дождливую погоду, 50 юных «зубрят» и ребят из центра «Патриот» растянули платок длиной 60 метров. Полотнище сшито из лоскутов ткани с именами погибших солдат в годы ВОВ. Проходя мимо полотна, гости искали фамилии своих родственников и боевых товарищей.

Мероприятие посетили начальник регионального УФСИН Юрий Лымарь, руководство администрации Псковской области, а также 160 представителей ветеранских объединений из трех стран-участниц и большое количество неравнодушных людей к памяти о Великой Отечественной войне.

В числе торжественных церемоний состоялось возложение цветов к памятникам на территории России и Беларуси, а также прошел митинг, праздничный концерт и организована работа интерактивных площадок. Завершилось празднование 60-летия Кургана Дружбы зажжением традиционного Партизанского костра.

Как отметил руководитель военно-патриотического клуба «Зубренок» Андрей Мусатов: «Курган Дружбы - это важное патриотическое мероприятие для подрастающего поколения. Несмотря на дождь, ребята достойно представили Псковскую область, за что выражаю им и их активным родителям, приехавшим вместе с детьми на праздник, огромную благодарность».

В ближайшее время на базе спецподразделения «Зубр» состоится пятидневный военно-патриотический слет, с обучающей программой для детей клуба «Зубренок».