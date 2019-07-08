«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке

20:40, 08 июля 2019, ПАИ

В Опочке в рамках международного фестиваля «Река Великая» прошел конкурс «Парад детских колясок», посвящённый Дню семьи, любви и верности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Несмотря на дождливую погоду в день проведения конкурса на Советской площади собрались более 20 семей и команд детских садов города с креативно украшенными колясками. Была коляска в форме танка, кто-то стилизовал своё средство передвижения под футбольное поле, бочку с мёдом, цветок, пруд, торт, пиратский корабль.

В параде принимали участие команды пчёл, рыбаков, спасателей, художников, божьих коровок и много других сказочных персонажей. Материалами для воплощения образа были картонные коробки, ленты, бумага, кружево, природные материалы и многое другое. Чтобы создать целостный образ праздничной композиции родители и дети подобрали себе и костюмы. Торжественная процессия двинулась от Советской площади до городского Вала. На концертной сцене в порядке нумерации после красочного дефиле семьи рассказывали о том, как готовились к конкурсу, читали стихи и пели песни.

Члены жюри оценивали оригинальность идеи, сложность исполнения, художественно-эстетическое оформление коляски.

Приз зрительских симпатий достался королевской семье из детского сада «Лучик». Дополнительный приз за оригинальную идею оформления коляски получила семья, стилизованная под сказку «Алиса в стране чудес».

По итогам конкурса 3 место заняла семья Квашиных с коляской «Мойдодыр». Второе место завоевала семья Ларионовых с коляской, оформленной в виде танка Т-34. Победителем «Парада колясок» стала семья Тимофеевых с коляской, оформленной в виде пиратского корабля «Чёрная жемчужина».

Призёрам конкурса вручены денежные сертификаты. Каждый ребёнок из семьи, участвующей в параде колясок получил набор для творчества, сладкий приз и сертификаты на посещение развлекательных центров.

С Днём семьи, любви и верности всех присутствующих поздравил настоятель храма Преображения Господня отец Николай. Он пожелал, чтобы с каждым годом участников этого парада становилось, как можно больше и каждый из них украшался теми же добродетелями, которыми украсились святые Пётр и Феврония.

Также главными героями этого праздника стали Владимир и Наталья Полулях. Они славятся крепкими семейными узами, и их супружеская жизнь длится уже многие годы. За любовь и верность глава Опочецкого района Юрий Ильин вручил семейной паре памятные медали.