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Общество

Финансистов псковского УМВД чествовали в Пскове

Сотрудники финансово-экономических подразделений УМВД России по Псковской области отметили свой профессиональный праздник – День финансовой службы МВД России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на торжественном собрании финансистов поздравил заместитель начальника регионального УМВД полковник внутренней службы Андрей Столяров.

«Я лично и все сотрудники полиции знаем, сколько сил, труда и времени вы отдаете работе. Вы готовы кропотливо трудиться до позднего вечера, чтобы решать поставленные перед вами задачи. Но также вы доказали - умеете добросовестно и качественно работать не только по заранее составленным планам и в стандартных обстоятельствах, но и в режиме нехватки времени и средств», - отметил Андрей Столяров.

Лучшие сотрудники финансово-экономических подразделений УМВД России по Псковской области были отмечены медалями, почетными грамотами и благодарностями.

Начальник Центра финансового обеспечения подполковник внутренней службы Арина Балашева пожелала коллегам здоровья, благополучия, стремления к совершенствованию личных и профессиональных качеств.

«Работа в наших подразделениях требует финансовой грамотности, знания законов и нормативных документов, необходимости быть постоянно в курсе последних изменений в законодательстве. А еще требуются такие качества как кропотливость, внимательность и трудолюбие. Сотрудники финансовой службы остаются за кулисами борьбы с преступностью, но наша профессия от этого не становится менее полезной. На наши плечи возложена ежедневная ответственность за зарплаты сотрудников, пенсии ветеранов, за материальное обеспечение всего личного состава – начиная с ручки или бумаги и заканчивая транспортом» - добавила начальник Центра.

История подразделений началась 101 год назад, когда для финансирования органов власти и содержания аппарата НКВД образовалась и начала функционировать финансовая служба - финансовый отдел НКВД РСФСР.

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