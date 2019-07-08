Алиментщица из Псковского района проведёт шесть месяцев в колонии-поселении

22:48, 08 июля 2019, ПАИ

Вступил в законную силу приговор в отношении гражданки, проживающей в посёлке Серёдка Псковского района, которая признана виновной в уклонении от уплаты алиментов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, районным судом должница была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» по итогам которой ей был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Женщина 10 лет назад была лишена родительских прав в отношении двоих своих детей. Псковский районный суд обязал ее выплачивать алименты на содержание детей в размере одной трети всех видов дохода ежемесячно. Однако должница денежные средства не вносила, мер к выплате алиментных платежей не принимала, в воспитании своих детей не участвовала.

В 2008 году за неуплату алиментов гражданка была осуждена и приговорена к 6 месяцам исправительных работ. В 2010 году она получила новый срок - 9 месяцев исправительных работ. Данные сроки наказания осужденной были отработаны.

В 2017 году она была привлечена и к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей, а в 2019 году осуждена по уголовной статье.