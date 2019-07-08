0
22:00
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
20:40
«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке
19:30
В Псковской области стартовали XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности»
18:03
Тихвинцы отметили высокий уровень организации Ганзейских дней в Пскове
17:55
Война с «наливайками»: Как изменить ситуацию в Псковской области
17:27
Фотопрогулка по отремонтированному Дворцу бракосочетания в Пскове
16:51
Душевно и радушно: В Псковской области с размахом прошел Хll мотосаммит
Еще новости
Общество

Алиментщица из Псковского района проведёт шесть месяцев в колонии-поселении

Вступил в законную силу приговор в отношении гражданки, проживающей в посёлке Серёдка Псковского района, которая признана виновной в уклонении от уплаты алиментов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, районным судом должница была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» по итогам которой ей был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Женщина 10 лет назад была лишена родительских прав в отношении двоих своих детей. Псковский районный суд обязал ее выплачивать алименты на содержание детей в размере одной трети всех видов дохода ежемесячно. Однако должница денежные средства не вносила, мер к выплате алиментных платежей не принимала, в воспитании своих детей не участвовала.

В 2008 году за неуплату алиментов гражданка была осуждена и приговорена к 6 месяцам исправительных работ. В 2010 году она получила новый срок - 9 месяцев исправительных работ. Данные сроки наказания осужденной были отработаны.

В 2017 году она была привлечена и к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей, а в 2019 году осуждена по уголовной статье.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
08 июля 2019
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке
08 июля 2019
«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке
В Псковской области стартовали XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности»
08 июля 2019
В Псковской области стартовали XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности»
Тихвинцы отметили высокий уровень организации Ганзейских дней в Пскове
08 июля 2019
Тихвинцы отметили высокий уровень организации Ганзейских дней в Пскове
Разрабатывается проект реконструкции очистных сооружений в Порховском районе
08 июля 2019
Разрабатывается проект реконструкции очистных сооружений в Порховском районе
10 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» с праздничных площадок Кургана Дружбы
08 июля 2019
10 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» с праздничных площадок Кургана Дружбы
16 пар поженятся в первый день работы обновленного Дворца бракосочетания в Пскове
08 июля 2019
16 пар поженятся в первый день работы обновленного Дворца бракосочетания в Пскове
Сделать парковку у Дворца бракосочетания в Пскове потребовал губернатор
08 июля 2019
Сделать парковку у Дворца бракосочетания в Пскове потребовал губернатор

Идет загрузка...