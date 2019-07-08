Путин поручил установить границы территорий объектов культурного наследия
Президент Владимир Путин своим распоряжением создал рабочую группу по установлению границ территорий объектов культурного значения, пишет Интерфакс.
Возглавил структуру советник главы государства Владимир Толстой. В нее также вошли заместители руководителей Росимущества, Росреестра, Следственного комитета, МВД, Генпрокуратуры, Минфина, Минкультуры, Минприроды и Государственно-правового управления президента.
Группа займется вопросами установления границ таких объектов, границ зон охраны, территорий исторических поселений, особо охраняемых природных территорий, их охранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и соблюдения правового режима земель, находящихся в границах указанных территорий и зон.
Также она будет должна координировать деятельность федеральных и местных властных структур, общественных и прочих организаций при реализации государственной политики в этой сфере. Группа получила право создавать экспертные группы по направлениям своей деятельности и разрабатывать проекты указов, распоряжений и поручений президента, а также актов правительства.