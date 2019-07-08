14 нарушителей задержали пограничники в Невельском и Себежском районах

08:42, 09 июля 2019, ПАИ

6 и 7 июля сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили 14 нарушителей российского законодательства в пограничной сфере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Иностранцы, большинство из которых - граждане Украины, были задержаны в Невельском и Себежском районах за нарушение установленных правил пересечения российско-белорусского участка границы. Они пытались въехать в Россию с территории сопредельного государства. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 40 тысяч рублей.

В управлении отметили, что въезд или проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и пропусков (индивидуальных либо коллективных). Места въезда в пограничную зону установлены на путях сообщения и обозначены предупреждающими знаками. Нарушение правил пограничного режима влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа.

Порядок и сроки выдачи пропусков в пограничную зону регламентируются приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 455, текст которого находится в открытом доступе, в том числе на официальном сайте ФСБ России.