Российский бизнес попросил компенсаций для развития внутреннего туризма

08:51, 09 июля 2019, ПАИ

Российские предприниматели предложили Минэкономразвития компенсировать инвесторам, строящим объекты туризма, затраты на ЖКХ-инфраструктуру, субсидировать энергозатраты на подогрев бассейнов, обнулить ряд налогов и помочь с рекламой за рубежом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующие предложения, которые содержатся в письме «Опоры России», направленном в ведомствою

В списке инициатив - лучшие практики ведущих туристических центров, в том числе Турции, Европы, ОАЭ. Отмечается, что за 15 лет этим странам удалось выстроить конкурентную политику.

В «Опоре России» заметили, что для развития внутреннего туризма нужно компенсировать бизнесу затраты и освободить от НДС материалы и товары, необходимые для строительства туристических объектов. В качестве примера приводится Турция, где для инвесторов применяется нулевая ставка фискального сбора на землю, что позволяет создать конкурентоспособный отель с большой территорией.

Министр экономического развития Максим Орешкин уточнил, что ведомство готовит Стратегию развития туризма до 2035 года. По его словам, предполагается предусмотреть меры по налоговому стимулированию, льготному финансированию и упрощению визового режима. По данным «Известий», часть предложений бизнесменов может войти в этот документ.

Однако, по мнению экспертов, несмотря на все озвученные меры, внутренний туризм в России не сможет развиваться, если не начнет расти платежеспособность населения.