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Невельчанин проведет 5 месяцев в колонии строгого режима за неуплату алиментов

39-летний житель Невельского района проведет 5 месяцев в колонии строгого режима за неуплату алиментов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Мужчина должен был выплачивать в пользу матери его 7-летнего сына алименты в размере 1/4 всех видов заработка ежемесячно. От обязанности он уклонялся, и в апреле 2019 года ему назначили административное наказание в виде 20 часов обязательных работ. Однако невельчанин так и не приступил к выплате алиментов, в результате чего образовалась задолженность в размере более 30 тысяч рублей. 

Теперь суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неоднократная неуплата алиментов без уважительных причин).

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