Студенты псковского колледжа искусств расписали стену в Бобровском детском доме

09:27, 09 июля 2019, ПАИ

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова оформили художественной росписью стену в Бобровском детском доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Работа проходила в рамках практического обучения. В ней приняли участие преподаватели Ольга Устинова, Зоя Ган, студенты первого курса специальности «Дизайн» Виктория Аракелян, Мария Годова, Дарья Голишевская, Екатерина Лябина, Ирина Нечушкина.

По словам автора эскиза Зои Ган, она хотела, чтобы, глядя на сказочную роспись, «сердца воспитанников детского дома наполнялись светом и теплом».

Студенты и преподаватели колледжа на протяжении нескольких лет участвуют в благотворительных акциях помощи воспитанникам Бобровского детского дома, выступают с концертными программами, проводят праздники.