0
11:56
22 млн рублей налогов перечислила в бюджеты компания «Экопром» в Псковской области
11:08
Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре
10:28
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» состоится 13-14 июля
10:10
Псковские спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в Иркутской области
09:08
Шесть генераторов «Псковэнерго» обеспечат электроснабжение молодёжного форума «Без границ»
22:00
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
20:40
«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке
Еще новости
Общество

Студенты псковского колледжа искусств расписали стену в Бобровском детском доме

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова оформили художественной росписью стену в Бобровском детском доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Работа проходила в рамках практического обучения. В ней приняли участие преподаватели Ольга Устинова, Зоя Ган, студенты первого курса специальности «Дизайн» Виктория Аракелян, Мария Годова, Дарья Голишевская, Екатерина Лябина, Ирина Нечушкина.

По словам автора эскиза Зои Ган, она хотела, чтобы, глядя на сказочную роспись, «сердца воспитанников детского дома наполнялись светом и теплом».

Студенты и преподаватели колледжа на протяжении нескольких лет участвуют в благотворительных акциях помощи воспитанникам Бобровского детского дома, выступают с концертными программами, проводят праздники. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

22 млн рублей налогов перечислила в бюджеты компания «Экопром» в Псковской области
09 июля 2019
22 млн рублей налогов перечислила в бюджеты компания «Экопром» в Псковской области
Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре
09 июля 2019
Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» состоится 13-14 июля
09 июля 2019
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» состоится 13-14 июля
Псковские спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в Иркутской области
09 июля 2019
Псковские спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в Иркутской области
Шесть генераторов «Псковэнерго» обеспечат электроснабжение молодёжного форума «Без границ»
09 июля 2019
Шесть генераторов «Псковэнерго» обеспечат электроснабжение молодёжного форума «Без границ»
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
08 июля 2019
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке
08 июля 2019
«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке
В Псковской области стартовали XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности»
08 июля 2019
В Псковской области стартовали XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности»

Идет загрузка...