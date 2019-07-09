Органистка и трубач выступят в Печорах 13 июля
13 июля в 17:00 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12А состоится концерт органной и ансамблевой музыки, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. Перед слушателями выступит органистка из Москвы Юлия Иконникова и трубач из Германии Розмурат Арнакулиев.
В программе:
- Aнтонио Вивальди, Konzert in B-Dur для трубы и органа в трёх частях: Allegro, Largo, Allegro;
- Джироламо Фрескобальди, «Бергамаска»;
- Бернардо Паскуини, «Кукушка»;
- Иоганн Вильгельм Хертель, Konzert Nr 1, Es-Dur для трубы и органа в трёх частях: Allegro, Larghetto, Vivace;
- Пётр Чайковский, Вальс на темы из оперы «Евгений Онегин»;
- Антон Висков, Ave Maria для флюгельгорна и органа.
- Джоакино Россини, «Неаполитанская тарантелла»;
- Антонио Вивальди, Konzert in D-Dur для трубы и органа в трёх частях: Allegro, Larghetto, Allegro.