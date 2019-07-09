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Культура

Органистка и трубач выступят в Печорах 13 июля

13 июля в 17:00 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12А состоится концерт органной и ансамблевой музыки, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. Перед слушателями выступит органистка из Москвы Юлия Иконникова и трубач из Германии Розмурат Арнакулиев.

В программе:

- Aнтонио Вивальди, Konzert in B-Dur для трубы и органа в трёх частях: Allegro, Largo, Allegro;

- Джироламо Фрескобальди, «Бергамаска»; 

- Бернардо Паскуини, «Кукушка»;

- Иоганн Вильгельм Хертель, Konzert Nr 1, Es-Dur для трубы и органа в трёх частях: Allegro, Larghetto, Vivace;

- Пётр Чайковский, Вальс на темы из оперы «Евгений Онегин»;

- Антон Висков, Ave Maria для флюгельгорна и органа. 

- Джоакино Россини, «Неаполитанская тарантелла»;

- Антонио Вивальди, Konzert in D-Dur для трубы и органа в трёх частях: Allegro, Larghetto, Allegro.

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