Находившийся в розыске наркоман задержан в Пскове

09:56, 09 июля 2019, ПАИ

8 июля в Пскове задержан наркоман, находившийся в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 17:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о сработавшей кнопке тревожной сигнализации в магазине на улице Труда. На месте происшествия росгвардейцы задержали 31-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты и попытался скрыться с ними.

При установлении его личности выяснилось, что мужчина уклоняется от обязательного лечения от наркомании и находится в розыске. Его передали сотрудникам полиции.