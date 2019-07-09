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Общество

Находившийся в розыске наркоман задержан в Пскове

8 июля в Пскове задержан наркоман, находившийся в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 17:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о сработавшей кнопке тревожной сигнализации в магазине на улице Труда. На месте происшествия росгвардейцы задержали 31-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты и попытался скрыться с ними.

При установлении его личности выяснилось, что мужчина уклоняется от обязательного лечения от наркомании и находится в розыске. Его передали сотрудникам полиции.

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