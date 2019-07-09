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Общество

Бардовский фестиваль «Изборская крепость» состоится 13-14 июля

 VI фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет на территории музея-заповедника «Изборск» 13 и 14 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Основной площадкой станет «Нескучный садик». Там пройдет концертная программа клубов авторской песни разных городов России, авторов-исполнителей, молодых поэтов и членов Союза писателей и гостей фестиваля. 

13 июля состоятся конкурсные прослушивания участников фестиваля, определение лауреатов и дипломантов, мастер-классы по исполнительскому мастерству, сольные концерты приглашённых гостей. Завершится фестивальный день поздним вечером традиционными песнями у костра в палаточном городке. 

14 июля с 13:00 до 15:00 пройдут гала-концерт, награждение победителей конкурса и вручение переходящего приза зрительских симпатий – чеканного «гитары-ключа». Завершится день концертом барда, заслуженного артиста России Александра Дольского, который начнётся в 16:00.

Фестиваль проводится при поддержке президентского гранта по проекту «Стихи и песни на границе России». Мероприятие организовали ПРОО «Псковские барды», Государственный музей-заповедник «Изборск», Псковский государственный университет и Псковское региональное отделение Союза писателей России.

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