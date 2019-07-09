0
11:56
22 млн рублей налогов перечислила в бюджеты компания «Экопром» в Псковской области
11:08
Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре
10:28
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» состоится 13-14 июля
10:10
Псковские спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в Иркутской области
09:08
Шесть генераторов «Псковэнерго» обеспечат электроснабжение молодёжного форума «Без границ»
22:00
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
20:40
«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке
Еще новости
Общество

Путин подарил щенка школьнику из Красноярска

Фото с сайта mybarbos.com

 Президент России Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера 12-летнему школьнику из Красноярска Арсению Фёдорову, сообщает ТАСС. Таким образом, глава государства выполнил просьбу мальчика, о которой он написал в письме к президенту.

Собаку от имени главы государства Арсению вручила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Мальчик обучается школе № 32 в Красноярске по адаптированной программе (инклюзивное образование) и получает психолого-педагогическую и социальную помощь в центре «Необыкновенный ребенок». Арсений увлекается велосипедной ездой, плаванием и горнолыжным спортом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

22 млн рублей налогов перечислила в бюджеты компания «Экопром» в Псковской области
09 июля 2019
22 млн рублей налогов перечислила в бюджеты компания «Экопром» в Псковской области
Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре
09 июля 2019
Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» состоится 13-14 июля
09 июля 2019
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» состоится 13-14 июля
Псковские спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в Иркутской области
09 июля 2019
Псковские спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в Иркутской области
Шесть генераторов «Псковэнерго» обеспечат электроснабжение молодёжного форума «Без границ»
09 июля 2019
Шесть генераторов «Псковэнерго» обеспечат электроснабжение молодёжного форума «Без границ»
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
08 июля 2019
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке
08 июля 2019
«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке
В Псковской области стартовали XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности»
08 июля 2019
В Псковской области стартовали XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности»

Идет загрузка...