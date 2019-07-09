Путин подарил щенка школьнику из Красноярска

10:38, 09 июля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера 12-летнему школьнику из Красноярска Арсению Фёдорову, сообщает ТАСС. Таким образом, глава государства выполнил просьбу мальчика, о которой он написал в письме к президенту.

Собаку от имени главы государства Арсению вручила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Мальчик обучается школе № 32 в Красноярске по адаптированной программе (инклюзивное образование) и получает психолого-педагогическую и социальную помощь в центре «Необыкновенный ребенок». Арсений увлекается велосипедной ездой, плаванием и горнолыжным спортом.