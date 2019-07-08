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Политика

ЦИК РФ оставил без изменения решение псковского избиркома об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина»

Центральная избирательная комиссия России 8 июля рассмотрела жалобу избирательного объединения регионального отделения партии «Родина» на постановление Избирательной комиссии Псковской области об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №2. Как сообщили Псковскому агентство информации в пресс-службе избиркома, решение областной Избирательной комиссии от 2 июля оставлено без изменений, а жалоба избирательного объединения « Региональное отделения Всероссийской политической партии «Родина» в Псковской области» – без удовлетворения.

Отмечается, что при выдвижении избирательным объединением кандидата Александра Максимова не соблюдены требования, предусмотренные Федеральным законом «О политических партиях» и Уставом партии. Члены регионального избиркома установили, что выдвижение списка кандидатов проводилось неуполномоченным на это органом регионального отделения.

Дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрание по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

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