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Политика

«Родина» выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание

Партия «Родина» представила в Избирательную комиссию Псковской области документы для заверения списка кандидатов от избирательного объединения на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 .

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, от «Родины» выдвинут 64-летний великолучанин Александр Максимов. Он имеет высшее образование, пенсионер. 

В Избиркоме отметили, что в течение трех дней будет проверен порядок выдвижения и принято решение о заверении списка. Затем кандидат сможет передать документы на выдвижение.

Ранее псковский избирком заверил списки кандидатов пяти избирательных объединений: «Яблоко», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия»В списки кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 включены от партии «Яблоко» - Артур Гайдук, от ЛДПР - Артем Васильев, от «Справедливой России» - Павел Николаев, от КПРФ - Александр Ножка и от «Единой России» - Игорь Максимов.

Выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 завершится в 18:00 2 июля. Дополнительные выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.

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