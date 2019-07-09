Останки соратника Наполеона нашли археологи в Смоленске

11:21, 09 июля 2019, ПАИ

В Смоленске археологи обнаружили останки офицера, который мог быть соратником Наполеона. Речь идёт о генерале Гюдене, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента фонда развития русско-французских исторических инициатив Марию Катасонову.

Мария Катасонова отметила, что останки были найдены во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске, который в 1812 году был местом ожесточённых боев. Бастион создан в виде пятиконечной звезды, в конце XIX века здесь был разбит парк, который назвали в честь смоленского губернатора Лопатина.

Вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив уточнила, что Гюден является одним из известнейших французских генералов, его имя дважды указано в Париже на Триумфальной арке.

Мария Катасонова рассказала, что у останков отсутствует левая нога, она обрублена – как раз такое ранение получил генерал и от него он впоследствии скончался. «Вторая нога была повреждена, и это тоже видно на останках. Но, естественно, со стопроцентной уверенностью мы сможем утверждать это только после ДНК-экспертизы. Есть прямой потомок генерала Гюдена, у которого можно будет взять анализ, он уже согласился приехать в Москву», - добавила она.

Если предположение о личности погибшего подтвердится, его останки перезахоронят во Франции со всеми почестями.