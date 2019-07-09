Собаку без документов не выпустили из Псковской области в Эстонию

13:29, 09 июля 2019, ПАИ

При проведении ветеринарного контроля на российско-эстонском участке государственной границы в Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» запрещён вывоз собаки с территории России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Во время документарного контроля государственный инспектор ведомства установил отсутствие ветеринарного свидетельства формы №1 на перемещение животного. Также в международном паспорте животного не было отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед отправкой пса за границу.