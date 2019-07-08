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Лжебанкиры попытались украсть у великолучанки деньги

В Великих Луках двое злоумышленников пытались похитить с банковской карты местной жительницы 177 тысяч рублей, но не смогли этого сделать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 8 июля женщине на мобильный телефон позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей технической службы банка. Она сообщила, что с карты великолучанки злоумышленники пытаются снять деньги. Чтобы этого избежать, незнакомка посоветовала женщине выслушать рекомендации своего коллеги, якобы, из юридического отдела банка. Он предложил великолучанке снять все деньги с карты и перевести их на карту, номер которой он продиктовал.

Жительница Великих Лук сняла со своей карты 177 тысяч рублей, но переводить их не стала. После этого она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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