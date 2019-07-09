Открытые показы мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» прошли в Псковской области

12:43, 09 июля 2019, ПАИ

8 июля, в День семьи, любви и верности, в трёх районах Псковской области состоялись открытые показы мультфильма «Сказ о Петре и Февронии», сообщили Псковскому агентству информации в Управлении общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области.

В Порховском районе мультфильм показали в кинотеатре «Родина», в Великих Луках - в пришкольных детских лагерях, в Пскове - в стенах Псковского городского молодежного центра. Всего в мероприятиях приняли участие более 500 человек.

Мультфильм повествует о жизни святых Петра и Февронии Муромских. Режиссеры передали атмосферу русской легенды и рассказали о семейных ценностях. Картина создавалась семь лет по технологии рисованной анимации, когда каждый кадр прорисовывается художниками отдельно.

Показы организованы по инициативе Управления общественных проектов и молодежной политики администрации области и Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной Княгини Ольги» при содействии администраций Пскова, Великих Лук и Порховского района. Возможность бесплатного показа предоставлена Фондом поддержки развития общества «Наши дети».