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Общество

Россиянам рассказали, сколько продлятся новогодние праздники

Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года (четверг) по 10 января 2027 года (воскресенье). Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Евгений Машаров, уточнив, что правительство ежегодно утверждает график переносов выходных для баланса рабочего и свободного времени граждан.

Фото: ПАИ

Согласно Трудовому кодексу, выходной, совпавший с нерабочим праздничным днём, переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним. Однако для новогодних праздников действует особое правило: такие дни могут переноситься на любые другие рабочие даты в течение года.

В связи с этим Минтруд России предложил следующие корректировки: субботу, 2 января, перенести на пятницу, 5 ноября; воскресенье, 3 января, – на пятницу, 31 декабря; а субботу, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.

Всего в 2027 году запланировано 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных, отметил эксперт. Таким образом, продолжительность новогодних каникул окажется на один день меньше, чем в предыдущем сезоне, когда отдых длился с 31 декабря по 11 января.

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