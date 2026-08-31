64% псковичей в школьные годы ждали 1 сентября – опрос

09:20, 31 августа 2026, ПАИ

Накануне Дня знаний сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob выяснил, как жители Пскова относились к началу учебного года, когда сами были школьниками.

Выяснилось, что для большинства опрошенных 1 сентября было скорее радостным событием. Очень ждали первого учебного дня 15% псковичей, еще 49% скорее ждали его.

При этом почти треть респондентов не испытывала радости по поводу возвращения в школу. 24% признались, что скорее ненавидели 1 сентября, а еще 12% – что ненавидели этот день сильно.

Отношение к Дню знаний заметно различалось у мужчин и женщин. Женщины чаще мужчин вспоминали, что в детстве ждали 1 сентября. Мужчины же почти в два раза чаще говорили, что точно ненавидели начало учебного года.

С возрастом позитивное отношение к Дню знаний становится более распространенным. Среди псковичей старше 45 лет 72% рассказали, что в школьные годы ждали 1 сентября. Среди опрошенных младше 35 лет таких оказалось 55%.

Связь прослеживается и с уровнем дохода. Чем выше нынешняя зарплата респондентов, тем чаще они вспоминали 1 сентября с позитивом. Среди горожан, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц, День знаний в детстве ждали 73%. В группе с доходом до 100 тысяч рублей этот показатель составил 61%.

Таким образом, в общей сложности 64% опрошенных псковичей вспоминают начало учебного года как день, которого они ждали в школьные годы.