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Общество

Психолог назвала главные страхи первоклассников

Совсем скоро у каждого первоклассника начнётся новый и важный этап в жизни. О том, как подготовить ребёнка к школе, какие страхи чаще всего возникают у детей перед 1 сентября и как помочь им адаптироваться, 1obl.ru рассказала психолог, директор центра психолого-педагогической поддержки семьи «Балансир» Полина Кожевникова.

Фото: ПАИ

По словам специалиста, классические детские страхи перед школой – это новые дети, которые не захотят дружить или будут обижать, незнакомое пространство, в котором есть страх потеряться, учитель, который может оказаться слишком строгим, а также новый уровень самостоятельности, с которым ребёнок боится не справиться.

Оценки будущих первоклассников обычно не пугают, для них это незнакомый инструмент. Кожевникова отметила, что важную роль в уровне детской тревоги играют родительская тревожность и ожидания, которые страшно не оправдать. Чтобы снизить тревогу, психолог советует настраивать ребёнка на позитив, рассказывать светлые истории из своего школьного прошлого и обсуждать, как действовать в сложных ситуациях.

Психологическая готовность к школе, по словам Кожевниковой, – это способность выдержать школьные правила и нагрузку. Главные маркеры: умение следовать инструкции, принимать неудачу без истерики и желание идти в школу ради знаний. Если готовности недостаточно, психолог рекомендует снизить планку ожиданий в первом полугодии, превращать обучение в игру дома, тренировать произвольность через настольные игры с правилами и бытовые поручения.

Ранее псковичам рассказали о режиме первоклассников в первые недели школы. Также психолог назвала признаки готовности ребёнка к первому классу.

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