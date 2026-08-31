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Общество

День ветработника отмечают сегодня в России

День ветеринарного работника отмечается в России сегодня, 31 августа, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Праздник появился в 2011 году с благословения Русской православной церкви и сначала назывался православным днем ветеринара.

Ветеринарная медицина – это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. В ветеринарной области существует множество направлений: кинолог, герпетолог, ратолог, грумер, ветеринарный фельдшер, зоотехник, зоопсихолог и другие.

Ветеринары также занимаются ветеринарно-санитарной экспертизой мяса, рыбы, молока, проводят профилактические прививки и обработки, диагностические исследования поголовья.

Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на ветеринарных станциях, в зоопарках, цирках, питомниках, на ипподромах, предприятиях сельского хозяйства. Их подготовкой в России занимаются десятки специализированных средних специальных и высших учреждений.

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