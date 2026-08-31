В Великих Луках открылась выставка к 860-летию города и юбилею художника Олега Александрова

10:52, 31 августа 2026, ПАИ

В выставочном зале «Мир искусств» в Великих Луках открылась новая экспозиция, объединившая сразу два значимых события – юбилей художника, члена Союза художников России Олега Александрова и 860-летие города. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

В экспозиции представлены работы Олега Александрова, посвященные родному краю. В своих произведениях художник передает его природную красоту, историю и особую атмосферу.

В открытии выставки принял участие депутат Дмитрий Белюков. О мероприятии он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Особенно важно, что юбилейная дата города отмечается не только праздничными мероприятиями, но и такими культурными событиями, которые помогают сохранять и приумножать наше художественное наследие», – отметил Дмитрий Белюков.

Депутат пригласил жителей и гостей Великих Лук посетить выставку, познакомиться с творчеством Олега Александрова и увидеть родной город и окружающий мир глазами художника.