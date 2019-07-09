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Общество

Старинную икону пытались вывезти из России через границу в Псковской области

На таможенном посту МАПП Куничина Гора на российско-эстонской границе в Печорском районе (Псковская область) выявили незадекларированную икону, признанную культурной ценностью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Российской Федерации, выезжая в Эстонию, не предъявил таможенному контролю икону «Огненное восхождение святого пророка Илии» 1913 года. Он полагал, что принадлежащую ему по праву наследования ценность можно вывозить, не декларируя.

Эксперты выдали заключение о том, что данная икона подпадает под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» как печатное издание, созданное более 100 лет назад. Её состояние признано удовлетворительным, обнаружены следы бытования и естественного старения: потемнение лака, кракелюр, сколы красочного слоя и царапины.

В отношении перевозчика возбудили дело об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 16.2 и статьи 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

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