Названы самые богатые депутаты и чиновники в России

12:54, 09 июля 2019, ПАИ

Журнал Forbes составил рейтинг 100 богатейших чиновников и депутатов России. Их совокупный доход в 2018 году достиг 71 млрд рублей, сообщается на сайте издания.

Самым состоятельным оказался депутат заксобрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов. В прошлом году он заработал около 9,97 млрд рублей. Второе место занял депутат заксобрания Челябинской области, совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков. Он задекларировал 4,46 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров парламентарий Белгородской областной думы, владелец кондитерской фабрики «Славянка» Сергей Гусев. Его семья в 2018 году заработала 2,84 млрд рублей.

В топ-5 рейтинга журнала Forbes также вошли член Совета Федерации от Камчатского края, совладелец одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев с доходом в 2,37 млрд рублей. А также депутат Государственно Думы, основатель владимирской ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом, Григорий Аникеев (2,32 млрд рублей).