В Псковской области сварщик-любитель создал динозавров из автохлама

14:19, 09 июля 2019, ПАИ

Сварщик-любитель из города Опочки Псковской области Роман Кириллов создает на своем участке динозавров из автомобильных запчастей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в опочецкой газете «Красный маяк».

Роман Кириллов работает электрослесарем в производственном отделении «Западных электрических сетей». Ранее он уже изготовил доспехи шведского рыцаря XIII века и «терминатора», теперь же принялся за новые статуи из автохлама. Артобъекты - тираннозавра и трицератопса - он собрал в единое целое при помощи сварки и разместил на территории перед домом.

«Высота тираннозавра – три метра двадцать сантиметров, – рассказал мастер. – Пришлось собирать его на месте. Из металлического прута, руководствуясь распечатанной картинкой с изображением животного, выгнул силуэт тираннозавра. Здесь важно было не ошибиться, чтобы железный динозавр был визуально похож на «предка». Когда спина и брюхо были готовы, добавил рёбра. Массивную голову поднимали лебёдкой». В итоге получилась копия вымершего животного в масштабе один к трём. Второй динозавр «смотрит» на своего современника и находится рядом, изготовлен он по тому же принципу. «Здесь важное – наличие одинаковых запчастей. В противном случае фигура динозавра будет неправильной формы», - добавил Роман Кириллов. Глаза трицератопса смотрятся как настоящие – мастер взял шарик из большого подшипника и покрасил его чёрной краской.

Недавно в коллекции сварщика-любителя появились еще одни рыцарские латы из миллиметрового железа. Он отметил, что много времени пришлось потратить на коленный сустав лат, чтобы при ходьбе он не зажимал ногу. Готовые латы мастер примерил на себя и отправился на прогулку по центральному мосту. «Грохот стоял неописуемый. Люди оборачивались, интересовались, задавали вопросы», - вспомнил он.

Еще один экспонат в коллекции опочанина - модель грузового автомобиля, которую он сделал в подарок племяннику на день рождения и оставил на хранение у себя дома. Из металла он изготовил трёхосный самосвал, немного похожий на КрАЗ. Вместо колёс – подшипники, в кабине имеется руль, все необходимые педали, под капотом – двигатель. В машине даже есть бензобак и ящик для инструментов. «Ход «машины» громкий, но «управлять» ею – одно удовольствие. Коллеги по работе были в восторге, когда состоялась презентация моего «грузовика», - рассказал о своем творении Роман Кириллов.

Сейчас рыцарские латы и кольчуга красуются на манекенах на веранде, их может посмотреть любой желающий. По словам Романа Кириллова, люди часто останавливаются возле его дома для фотосессии с терминатором и динозаврами, на трицератопса даже можно забраться. «Мне приятно, что люди интересуются моим творчеством. Да мне и самому очень нравится работать с металлом, вкладывая в него душу», - заявил он.

По словам Романа Кириллова, он создал свою коллекцию именно для души, чтобы оставить о себе память. «Если однажды, кто-нибудь решит сдать мои изделия в металлолом, я уверен, распилить их просто не поднимется рука», - заключил он.