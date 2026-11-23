Псковские студенты прокачали проекты с экспертом конкурса «Росмолодёжь. Гранты»

12:26, 23 ноября 2026, ПАИ

Новый образовательный интенсив для участников проекта «Архитекторы будущего» состоялся в Псковском государственном университете. В этот раз 100 студентов встретились с экспертом федерального уровня, чтобы получить обратную связь по своим инициативам, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ











Спикером выступил начальник управления молодёжной политики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Иван Хламов. Встреча прошла в формате открытого диалога.

Вместе с экспертом студенты детально разобрали текущие наработки команд. Ребята обсудили сильные и слабые стороны своих идей, узнали, на что в первую очередь обращают внимание при оценке грантовых заявок, а также наметили дальнейшую траекторию развития своих проектов.

«На интенсивах участники проходят путь от идеи до готового продукта. Студенты получают знания и важный практический опыт, развивают профессиональные компетенции. А главное – это диалог с экспертами и бизнесом: он повышает шансы на реализацию проекта и его вклад в развитие университета и региона», – отметила руководитель проекта, старший преподаватель ПИШ Союзного государства Галия Насырова.

Работа над проектами продолжается: впереди у команд плотное взаимодействие с 20 наставниками, которые помогут доработать инициативы с учётом полученных рекомендаций.

Добавим, что «Архитекторы будущего» – один из семи проектов ПсковГУ, реализуемых в рамках гранта Росмолодёжи «вМесте». Проект направлен на создание междисциплинарной площадки, где студенты разрабатывают реальные продукты.