Юрист назвала ошибки, которых стоит избегать при разводе

12:32, 23 ноября 2026, ПАИ

При расторжении брака не стоит полагаться на устные обещания бывшего супруга – все договорённости о разделе имущества, выплате алиментов и воспитании детей лучше оформлять документально. Об этом рассказала юрист Елена Попова в беседе с изданием ОТС-Горсайт.

По данным Росстата, в 2025 году в России зарегистрировали около 880 тысяч браков и 644,5 тысячи разводов. Таким образом, на каждые десять новых семей приходилось примерно восемь распавшихся. При этом далеко не все пары могут мирно договориться о разделе совместно нажитого имущества.

По словам Поповой, одна из распространённых ошибок – доверять устным обещаниям. Например, один из супругов соглашается, что после развода пара продолжит совместно пользоваться дачей или второй квартирой. Однако впоследствии выясняется, что недвижимость продали без согласования со второй стороной.

Чтобы избежать подобных ситуаций, юрист советует заключать нотариально удостоверенное соглашение о разделе имущества либо решать вопрос в судебном порядке.

Ещё один способ защитить имущественные интересы – брачный договор. Он нужен не только состоятельным людям. Такой документ особенно полезен, если один из супругов получает значительно больший доход или пара планирует крупные покупки. При этом договор регулирует исключительно имущественные отношения: прописать в нём личные неимущественные права нельзя.

Популярность брачных договоров в России заметно растёт. Если в 2024 году нотариусы удостоверили 109 398 таких соглашений, то в 2025-м – уже 255 241, почти в 2,5 раза больше. По оценкам экспертов, сейчас брачные договоры заключают около 10 % пар, вступающих в брак.

Попова также напомнила, что договор необходимо оформлять у нотариуса. Распространённое представление о том, что с его помощью можно лишить супруга имущества за измену или другое неподобающее поведение, не соответствует действительности: документ касается только имущественных прав.

Особенно важно заранее определить правовой статус крупных подарков, которые молодожёны получают на свадьбу. Например, если родители дарят одному из супругов квартиру или автомобиль, соответствующие условия стоит предусмотреть в брачном договоре. В противном случае при определённых обстоятельствах имущество может быть признано совместно нажитым и стать предметом раздела.

Отдельного внимания заслуживают кредиты. По словам юриста, обязательства по займам, признанным общими, при разводе также распределяются между супругами. Если же один из них оформил кредит исключительно на себя уже после раздела имущества и приобрёл что-либо для личных нужд, ответственность за его погашение лежит на заёмщике.

Не менее рискованно оставлять на уровне устных обещаний вопросы, связанные с детьми. Юрист рекомендует официально оформлять договорённости об алиментах. Это можно сделать без обращения в суд, но соглашение обязательно должно быть удостоверено нотариусом. Также необходимо определить место жительства ребёнка – с матерью или отцом.

Представление о том, что после развода дети всегда остаются с матерью, не является безусловным правилом. При принятии решения суд учитывает обстоятельства конкретной семьи, условия проживания обоих родителей, их доходы, наличие вредных привычек и мнение самого ребёнка. Последнее учитывается с десяти лет.

По данным профессиональных опросов, около 80 % споров о месте жительства детей заканчиваются в пользу матерей, примерно в 19 % случаев дети остаются с отцами. Как правило, речь идёт о подростках от 10 до 16 лет. Вместе с тем анализ более 120 судебных решений показал, что в 73 % случаев отцам отказывали в изменении места жительства ребёнка, в том числе из-за стереотипного отношения к родительским ролям.

Попова привела пример дела, в котором Верховный суд оставил девочку с отцом, хотя нижестоящие инстанции принимали решения в пользу матери. Мужчина смог обеспечить ребёнку лучшие условия проживания, имел более высокий доход, а сама девочка хотела жить с ним.

При этом, если один из родителей злоупотребляет алкоголем или наркотиками либо ведёт асоциальный образ жизни, эти обстоятельства необходимо подтвердить доказательствами. По словам юриста, письменные документы, например сведения о нахождении на наркологическом учёте, имеют большую доказательную силу, чем свидетельские показания.

Размер алиментов зависит от количества детей и способа взыскания. По общему правилу на одного ребёнка приходится четверть дохода родителя, на двоих – треть, на троих и более – половина заработка.

Если доход нерегулярный или его размер сложно установить, например при самозанятости, можно обратиться в суд с требованием назначить алименты в твёрдой денежной сумме.

Ориентиром для определения такой выплаты служит региональный прожиточный минимум на ребёнка. В Новосибирской области в 2026 году он составляет 18 003 рубля. При оформлении нотариального соглашения сумма алиментов не должна быть ниже установленного законом уровня защиты интересов ребёнка. На практике учитывается, что выплата по соглашению не может быть меньше той, которую ребёнок мог бы получить через суд.

Юрист также подчеркнула, что дорогие подарки ребёнку не заменяют алименты. Если родитель регулярно перечисляет положенные выплаты, а дополнительно покупает ребёнку дорогостоящие вещи, это свидетельствует о его добросовестности, но не освобождает от алиментных обязательств.

Проблема неуплаты алиментов в России остаётся острой. По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2025 году с должников взыскали 110,3 млрд рублей – почти на 20 % больше, чем годом ранее.

В мае 2025 года заработал публичный реестр злостных неплательщиков алиментов. К концу года в него включили около 300 тысяч человек. При этом количество незавершённых исполнительных производств сократилось с 723,1 до 689,6 тысячи.

Попова отметила, что судебные приставы сталкиваются с большой нагрузкой. По приведённой ею статистике, в 2025 году было возбуждено около 4,6 млн исполнительных производств, поэтому у сотрудников службы не всегда хватает физических возможностей для своевременного взыскания всех задолженностей.