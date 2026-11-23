Великолучанка получила награду от телеканала Music Box Gold
Солистка великолукской школы вокала «Соло» Василиса Фетисова стала обладательницей телевизионной награды федерального телеканала Music Box Gold. Девушка также выступила на его площадке и дала интервью. Об этом сообщили в группе гимназии имени Софьи Ковалевской в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: из группы гимназии имени С. В. Ковалевской в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы гимназии имени С. В. Ковалевской в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы гимназии имени С. В. Ковалевской в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы гимназии имени С. В. Ковалевской в соцсети «ВКонтакте»
Выступление и съемки состоялись 20 ноября в Москве в рамках телевизионного концерта-фестиваля «Счастье есть». Василиса получила диплом победителя в номинации «За выразительный вокал и филигранную работу с нюансами». Жюри отметило ее исполнение песни Love авторства Keyshia Cole.
Телеверсию концерта покажут на Music Box Gold в новогодние праздники.
В гимназии поздравили Василису с наградой и пожелали ей дальнейших творческих успехов. Там отметили, что победа стала подтверждением роста исполнительского мастерства великолучанки на федеральном уровне.
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