ФТС предупредила о скоплении автомобилей и людей на границе Псковской области с Латвией и Эстонией

12:47, 23 ноября 2026, ПАИ

На российско-латвийской и российско-эстонской границах сохраняется напряжённая обстановка. Сопредельные страны неритмично принимают как грузовой транспорт, так и физических лиц. Об этом 23 ноября сообщили в Федеральной таможенной службе России.

По данным ведомства, перед международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Бурачки» в ожидании выезда скопилось около 180 грузовиков, перед МАПП «Убылинка» – ещё 110. Основной причиной заторов таможенники называют неритмичный приём транспорта латвийской стороной.

На эстонском направлении ситуация также остаётся сложной. За 22 ноября через МАПП «Шумилкино» эстонская сторона пропустила всего 13 грузовых автомобилей, через МАПП «Куничина Гора» – шесть. Перед «Шумилкино» ожидают выезда около 30 машин.

Проблемы возникают и у пассажиров. За сутки на пункте пропуска «Куничина Гора» эстонская сторона вернула 40 человек. Через пешеходную часть МАПП «Ивангород» в сторону Эстонии проследовали около 280 человек. Ещё примерно 200 граждан не успели пересечь границу из-за ограниченного времени работы эстонского пункта пропуска «Нарва-1».

В ФТС предупредили, что скопление грузовиков может увеличиться. Среди факторов риска – сложная ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза, предстоящее закрытие Эстонией автомобильных пунктов пропуска с 1 декабря 2026 года, а также завершение сроков внешнеторговых контрактов.

Таможенная служба рекомендовала учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал решение Эстонии закрыть границу, назвав это «выстрелом самому себе в ногу».