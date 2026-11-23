Как отличить фальшивую купюру, объяснил эксперт Банка России

12:48, 23 ноября 2026, ПАИ

Можно ли самостоятельно определить фальшивую купюру, объяснил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Так, в третьем квартале 2026 года в банковской системе СЗФО выявили 174 поддельных денежных знака Банка России, в том числе семь монет.

«Проверить банкноту очень просто: посмотрите её на просвет, наклоните и пощупайте. Так вы сможете увидеть водяные знаки, защитную нить, элементы, меняющие цвет при смене угла наблюдения, и почувствовать рельефные участки», – сказал эксперт и добавил, что при проверке подлинности также поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Оно содержит информацию обо всех защитных элементах банкнот, находящихся в обращении.

Александр Иванов отметил, что обычный человек с большими суммами наличных сталкивается достаточно редко, а вот кассир, который работает в розничной сети или в банке, – это первый и самый важный рубеж защиты финансового рынка от фальшивых денег. «Ошибка на кассе ведёт не только к прямым убыткам торговой точки, но и к риску попадания подделки в дальнейший оборот. Наша задача – дать каждому кассовому работнику простые, понятные и абсолютно законные алгоритмы проверки», – подчеркнул гость эфира.

Банк России проводит бесплатное дистанционное обучение для продавцов и кассиров, работающих с наличными деньгами, чтобы снизить риск попадания подделок в обращение через сферу торговли. Курс доступен на учебном портале Университета Банка России.

«Программа дистанционная и бесплатная. Учебный курс позволит кассовым работникам изучить актуальную информацию, необходимую для профессиональной работы с наличными деньгами, включающую сведения о внешнем виде и защитных признаках находящихся в обращении банкнот, в том числе модернизированных, способах их проверки, а также о платёжеспособности денежных знаков Банка России. После итогового тестирования слушатель получает именной сертификат», – пояснил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.