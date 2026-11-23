От водовозов до чугунной магистрали: вчера исполнилось 145 лет первому псковскому водопроводу

11:57, 23 ноября 2026, ПАИ

В наше время сложно представить жизнь современного города без воды, текущей из крана по первому повороту вентиля. Но ещё полтора века назад чистая вода в Пскове была товаром штучным. Запуск первой централизованной системы водоснабжения в ноябре 1881 года стал для древнего города настоящей технологической революцией, шагом в новое время.

К 145-летию псковского водопровода вспоминаем, как создавалось это инженерное чудо, с какими курьёзами сталкивались его создатели и как чугунные трубы спасли город от огня и эпидемий.

Город на двух реках с проблемами водоснабжения

Парадокс дореволюционного Пскова заключался в том, что город буквально стоял на воде, но при этом испытывал дефицит качественного ресурса.

До 1881 года главным поставщиком воды в дома горожан были водовозы и водоносы. За отдельную плату они возили деревянные бочки на телегах или носили вёдра на коромыслах, поднимаясь по крутым берегам рек. Были ещё два общественных колодца и несколько резервуаров по городу для пожарных. Для бедноты вода была дорогим удовольствием – её экономили, в ней по нескольку раз стирали, берегли для готовки.

Главной же бедой было санитарное состояние рек. В Великую и Пскову сбрасывались стоки кожевенных, мыловаренных и свечных производств, городские нечистоты. Воду брали там же, где стирали бельё и поили лошадей, как следствие, довольно регулярные вспышки холеры, брюшного тифа и дизентерии. Другим бичом Пскова оставались пожары: плотная деревянная застройка выгорала целыми кварталами просто потому, что подвоз воды на телегах занимал значительное время.

Инженер и коммерсант Георг Викенгейзер

Мысль о строительстве водопровода витала в Городской думе с 1860-х годов, но казна пустовала, а масштаб работ пугал отцов города. Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда в одном человеке соединились и блестящая инженерная мысль, и железная деловая хватка. Речь о купце 1-й гильдии, выходце из Германии Георге Францевиче Викенгейзере (в Пскове его уважительно звали Егором Ивановичем). Будучи человеком невероятной предпринимательской энергии, он взял на себя подряд на строительство. Викенгейзер не просто руководил стройкой – он рисковал собственным капиталом, организовывал поставки сложнейшего чугунного литья с заводов и лично вникал во все этапы строительства.

Работы начались в 1880 году и шли феноменальными по тем временам темпами: всего за полтора года в сложнейших грунтах города, буквально прорубая многовековой культурный слой и известняковые плиты, бригада Викенгейзера проложила историческую для Пскова водопроводную магистраль.

22 ноября 1881 года: день, когда ожили трубы

Официальный пуск водопровода состоялся 22 ноября 1881 года. Первоначально водозабор располагался в центральной исторической части города на берегу реки Великой, откуда насосами вода подавалась в сеть, выполненную из чугунных и деревянных звеньевых труб.

Факты первого пуска:

Протяжённость сети: около 11 вёрст (чуть более 11,5 километра).

Роль водонапорной конструкции у первого водопровода играло пятиэтажное здание на Архангельской улице (ныне Ленина, 5) с двумя резервуарами на верхнем этаже объёмом 13 667 литров каждый.

Инфраструктура: по городу были установлены водоразборные будки и колодцы, при этом вода из нового водопровода предназначалась и для пожарных нужд, а состоятельные домовладельцы получили возможность завести трубы прямо в дома (таких домов на первых порах оказалось 14).

«Водяной абонемент»

Первый псковский водопровод работал по абонементной системе. Большая часть населения брала воду в водоразборных будках и у уличных колонок, а платили не за каждый поход с ведром, а заранее: приобретали постоянный или временный абонемент у владельца водопровода. По сути абонемент заменял псковичам сегодняшнюю квитанцию.

Так решалось сразу несколько задач: исключался бесконтрольный забор воды, учитывался расход, а оплата поступала вперёд. Для самого Викенгейзера, построившего водопровод на собственные средства по 60-летнему контракту с городом, это был и вопрос окупаемости.

Победа над огнём и рост каменного строительства

Эффект от появления водопровода проявился довольно быстро: пожарные получили возможность подключать шланги напрямую к сети и тушить возгорания стало значительно проще. В свою очередь это заставило страховые общества пересмотреть тарифы и существенно снизить коэффициенты для недвижимости, что создало благоприятные условия для строительства: псковичи стали активнее заменять ветхие деревянные постройки и возводить каменные.

Наследие длиной в 145 лет

Сегодня псковский водопровод – это и большой набор инженерных объектов, и слаженная, разветвлённая система жизнеобеспечения: сотни километров трубопроводов, подземные водозаборы, современная система очистки и круглосуточная работа специалистов. Но фундамент этого невидимого комфорта был заложен ещё в XIX веке, а каждый новый этап – от реконструкции 1930‑х до послевоенного возрождения – делал систему ещё надёжнее.

145‑летие городского водопровода – это дань уважения дерзости инженеров, смелости городских властей и самоотверженному труду поколений специалистов, которые вот уже почти полтора века обслуживают водопровод древнего города на Великой. Это память о тех, кто прокладывал первые чугунные трубы, кто восстанавливал разрушенное, кто модернизировал узлы и внедрял новые технологии. Их вклад – не просто страницы архивных отчётов, а живая основа того, что мы сегодня воспринимаем как должное: чистая вода из крана как норма городской жизни.