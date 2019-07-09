Полевая археологическая школа начала работу в Новосокольническом районе

14:08, 09 июля 2019, ПАИ

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Летняя полевая археологическая школа начала работу на поселении Х века у деревни Горожане в Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в археологическом центре Псковской области. Школа действует при поддержке фонда «История Отечества».

В экспедиции работают волонтеры из разных городов России, из Белоруссии и Эстонии. «Мы работаем на этом памятнике не первый год и изучаемый культурный слой традиционно богат находками», - отметили в археологическом центре.

Участники полевой школы будут работать на раскопе, посещать теоретические и практические занятия по полевой археологии, экскурсии по археологическим объектам юга Псковской области, им также предстоят встречи со специалистами-археологами. По окончании школы слушатели получат сертификаты.

Археологические исследования проводятся на открытом торгово-ремесленном поселении у деревни Горожане на Ловатском участке Пути из варяг в греки в Новосокольническом районе с 2016 года.