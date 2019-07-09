0
18:00
17 псковских педагогов получат поддержку из федерального и областного бюджетов
17:14
Массовые проверки автомобилистов пройдут в Псковской области 11 июля
16:51
Михаил Ведерников заявил о заинтересованности участия ОНФ в мониторинге реализации нацпроектов в Псковской области
16:00
К 12 июля в Псковской области прекратятся ливни и станет теплее
15:23
Елена Полонская и Александр Братчиков заняли 3-е и 4-е место в медиарейтинге руководителей столиц регионов СЗФО
14:50
Порядка 2,5 тысяч человек воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за два месяца
14:19
В Псковской области сварщик-любитель создал динозавров из автохлама
Еще новости
Общество

Полевая археологическая школа начала работу в Новосокольническом районе

Летняя полевая археологическая школа начала работу на поселении Х века у деревни Горожане в Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в археологическом центре Псковской области. Школа действует при поддержке фонда «История Отечества».

В экспедиции работают волонтеры из разных городов России, из Белоруссии и Эстонии. «Мы работаем на этом памятнике не первый год и изучаемый культурный слой традиционно богат находками», - отметили в археологическом центре.

Фото из "Инстаграма" Археологического центра Псковской области

Участники полевой школы будут работать на раскопе, посещать теоретические и практические занятия по полевой археологии, экскурсии по археологическим объектам юга Псковской области, им также предстоят встречи со специалистами-археологами. По окончании школы слушатели получат сертификаты.

Археологические исследования проводятся на открытом торгово-ремесленном поселении у деревни Горожане на Ловатском участке Пути из варяг в греки в Новосокольническом районе с 2016 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

17 псковских педагогов получат поддержку из федерального и областного бюджетов
09 июля 2019
17 псковских педагогов получат поддержку из федерального и областного бюджетов
Массовые проверки автомобилистов пройдут в Псковской области 11 июля
09 июля 2019
Массовые проверки автомобилистов пройдут в Псковской области 11 июля
Михаил Ведерников заявил о заинтересованности участия ОНФ в мониторинге реализации нацпроектов в Псковской области
09 июля 2019
Михаил Ведерников заявил о заинтересованности участия ОНФ в мониторинге реализации нацпроектов в Псковской области
К 12 июля в Псковской области прекратятся ливни и станет теплее
09 июля 2019
К 12 июля в Псковской области прекратятся ливни и станет теплее
Елена Полонская и Александр Братчиков заняли 3-е и 4-е место в медиарейтинге руководителей столиц регионов СЗФО
09 июля 2019
Елена Полонская и Александр Братчиков заняли 3-е и 4-е место в медиарейтинге руководителей столиц регионов СЗФО
Порядка 2,5 тысяч человек воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за два месяца
09 июля 2019
Порядка 2,5 тысяч человек воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за два месяца
В Псковской области сварщик-любитель создал динозавров из автохлама
09 июля 2019
В Псковской области сварщик-любитель создал динозавров из автохлама
Полевая археологическая школа начала работу в Новосокольническом районе
09 июля 2019
Полевая археологическая школа начала работу в Новосокольническом районе

Идет загрузка...