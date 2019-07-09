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Общество

Пользователей Instagram защитят от оскорблений

В социальной сети Instagram будут введены некоторые новые функции, позволяющие, в том числе, защитить пользователей от оскорблений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальное заявление компании.

Тестирование новинок уже началось. В частности, теперь искусственный интеллект будет оценивать содержание публикуемого под чьей-либо записью комментария. В случае, если комментарий будет содержать оскорбления, его автор получит предупреждение с возможностью удалить пост. «Тестовый запуск этой функции продемонстрировал, что некоторых людей она вдохновляет удалить свой комментарий и поделиться чем-то менее обидным», - сказано в официальном заявлении.

Также в сети планируется ввести функцию Restrict. Она позволит пользователям защитить себя от нежелательного общения. Разработчики считают, что опция будет полезна тем, кто столкнулся с травлей в сети, но с её зачинщиками контактирует и в реальной жизни, в связи с чем добавление их в чёрный список может усугубить ситуацию.  После введения Restrict пользователь сможет ограничить видимость неприятных для него комментариев, прочесть их сможет только тот, кто и оставил. При такой блокировке недоброжелатели также не смогут видеть, когда пользователь активен в соцсети или когда были прочитаны сообщения.

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