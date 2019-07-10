Почти 30 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за полгода

12:33, 10 июля 2019, ПАИ

Псковские полицейские по материалам возбужденных в этом году уголовных изъяли 27 килограммов 880 граммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан в ходе пресс-конференции 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации. По словам спикера, за аналогичный период прошлого года были изъяты 7 килограммов 531 грамм запрещённых веществ.

Он отметил, что за полгода зарегистрированы 522 наркопреступлений. При этом в суд направлены 372 уголовных дела, в том числе по 261 преступлению в организованных формах (в прошлом году - 17), из них 137 - совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору (в прошлом году - 14), 124 - совершенных в составе организованных преступных сообществ, а также 2 преступления, связанные с организацией и содержанием притона для потребления наркотических средств (в том году - 2).

Рустам Кохан добавил, что в мае суд наказал трех участников организованного преступного сообщества.

Он отметил, что раскрываемость наркопреступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, в Псковской области выросла до 83%.