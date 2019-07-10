Деятельность трёх нарколабораторий и двух наркопритонов пресекли в Псковской области

12:07, 10 июля 2019, ПАИ

Сотрудники псковского УМВД России во взаимодействии с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в этом году пресекли деятельность трёх подпольных нарколабораторий в Псковской области. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан на пресс-конференции 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В одной из нарколабораторий, как рассказал Руслан Кохан, выращивалась конопля методом гидропоники, а в двух других производился мефедрон в особо крупных размерах. По его словам, факты культивирования конопли регулярно выявляются в заброшенных домах и заброшенных поселках региона.

Замначальника УКОН отметил, что при ликвидации одной из лабораторий из незаконного оборота изъяли 17 килограммов 656 граммов мефедрона. Преступники собирались сбывать его в особо удаленных субъектах страны. Возбуждено уголовное дело, а в отношении организатора лаборатории избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При ликвидации лаборатории в одной из деревень Псковской области из незаконного оборота полицейские изъяли 1 килограмм 744 грамма мефедрона. В этом случае злоумышленники хотели сбывать его оптовыми партиями с помощью тайников-закладок. Было возбуждено уголовное дело, организатора лаборатории тоже отправили в СИЗО.

Руслан Кохан также сообщил, что с начала года в регионе были выявлены два наркопритона. Их деятельность пресечена.