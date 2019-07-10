0
13:16
Медали «За любовь и верность» вручены двум псковским семьям
13:01
Псковские храмы в списке ЮНЕСКО: Какие объекты включены и что об этом говорят эксперты
12:33
Почти 30 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за полгода
12:07
Деятельность трёх нарколабораторий и двух наркопритонов пресекли в Псковской области
11:48
Марина Гаращенко встретилась с первыми выпускниками медфакультета ПсковГУ
11:31
Псковский филиал Московского института государственного управления и права приглашает получить юридическое образование
10:42
Дворы на Розы Люксембург, Труда и Стахановской отремонтируют в Пскове
Еще новости
Общество

Деятельность трёх нарколабораторий и двух наркопритонов пресекли в Псковской области

Сотрудники псковского УМВД России во взаимодействии с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в этом году пресекли деятельность трёх подпольных нарколабораторий в Псковской области. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан на пресс-конференции 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В одной из нарколабораторий, как рассказал Руслан Кохан, выращивалась конопля методом гидропоники, а в двух других производился мефедрон в особо крупных размерах. По его словам, факты культивирования конопли регулярно выявляются в заброшенных домах и заброшенных поселках региона.

Замначальника УКОН отметил, что при ликвидации одной из лабораторий из незаконного оборота изъяли 17 килограммов 656 граммов мефедрона. Преступники собирались сбывать его в особо удаленных субъектах страны. Возбуждено уголовное дело, а в отношении организатора лаборатории избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При ликвидации лаборатории в одной из деревень Псковской области из незаконного оборота полицейские изъяли 1 килограмм 744 грамма мефедрона. В этом случае злоумышленники хотели сбывать его оптовыми партиями с помощью тайников-закладок. Было возбуждено уголовное дело, организатора лаборатории тоже отправили в СИЗО.

Руслан Кохан также сообщил, что с начала года в регионе были выявлены два наркопритона. Их деятельность пресечена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Медали «За любовь и верность» вручены двум псковским семьям
10 июля 2019
Медали «За любовь и верность» вручены двум псковским семьям
Почти 30 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за полгода
10 июля 2019
Почти 30 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за полгода
Деятельность трёх нарколабораторий и двух наркопритонов пресекли в Псковской области
10 июля 2019
Деятельность трёх нарколабораторий и двух наркопритонов пресекли в Псковской области
Марина Гаращенко встретилась с первыми выпускниками медфакультета ПсковГУ
10 июля 2019
Марина Гаращенко встретилась с первыми выпускниками медфакультета ПсковГУ
Псковский филиал Московского института государственного управления и права приглашает получить юридическое образование
10 июля 2019
Псковский филиал Московского института государственного управления и права приглашает получить юридическое образование
Дворы на Розы Люксембург, Труда и Стахановской отремонтируют в Пскове
10 июля 2019
Дворы на Розы Люксембург, Труда и Стахановской отремонтируют в Пскове
Синоптики рассказали о природных аномалиях в августе
10 июля 2019
Синоптики рассказали о природных аномалиях в августе
Митрополит Тихон вошёл в обновленный состав совета по защите от алкогольной угрозы
10 июля 2019
Митрополит Тихон вошёл в обновленный состав совета по защите от алкогольной угрозы

Идет загрузка...