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Общество

Первое место в СЗФО занимают псковские наркополицейские по оперативно-служебной эффективности

Подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области по эффективности оперативно-служебной деятельности по итогам первого полугодия находятся на 15-м месте в России на 1-м месте в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщил заместитель начальника областного подразделения Рустам Кохан на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Такой результат псковских наркополицейских Рустам Кохан назвал историческим максимумом.

Начальник отдела УКОН УМВД Ольга Мирвалиева рассказала, что подразделения по контролю за оборотом наркотиков активно ведут профилактическую работу. Так, уже состоялись 174 мероприятия среди учащихся и студентов образовательных учреждений, преподавательской и родительской аудиторий.

По словам Ольги Мирвалиевой, наиболее значимыми из них являются: V форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60», объединивший на территории Пушкиногорского района более 90 активистов-волонтеров со всей территории области, региональный фестиваль здоровья «Поверь в себя!», собравший более 200 учащихся образовательных учреждений Псковской области, легкоатлетический забег «Наш выбор выбор-здоровье, жизнь, успех!», участие в котором приняло более 400 учащихся средних специальных и общеобразовательных учебных заведений города Пскова, Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» в Великих Луках, участие в которой приняло более 500 учащихся общеобразовательных учебных заведений, Всероссийский легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков», приуроченный к празднованию Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, участие в Ι Всероссийском Байкальском форуме.

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