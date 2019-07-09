0
18:00
17 псковских педагогов получат поддержку из федерального и областного бюджетов
17:14
Массовые проверки автомобилистов пройдут в Псковской области 11 июля
16:51
Михаил Ведерников заявил о заинтересованности участия ОНФ в мониторинге реализации нацпроектов в Псковской области
16:00
К 12 июля в Псковской области прекратятся ливни и станет теплее
15:23
Елена Полонская и Александр Братчиков заняли 3-е и 4-е место в медиарейтинге руководителей столиц регионов СЗФО
14:50
Порядка 2,5 тысяч человек воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за два месяца
14:19
В Псковской области сварщик-любитель создал динозавров из автохлама
Еще новости
Общество

Порядка 2,5 тысяч человек воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за два месяца

За два месяца существования авиарейса «Псков - Сочи» в прямом и обратном направлении им воспользовались около 2,5 тысяч человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на ОАО «Псковавиа», первый полет был выполнен 4 мая этого года. В Псков из Сочи за это время прилетели 1 тысяча 133 пассажира, в обратном направлении - 1 тысяча 378 человек.

Выполняет авиаперелеты по данному маршруту компании «Азимут». Полеты выполняются два раза в неделю: во вторник и в субботу.

Договоренности о запуске рейса были достигнуты лично губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, выполнение полетов субсидируется из бюджета региона.

На маршруте между Псковом и Москвой за 9 месяцев перевозчик обслужил более 16 тысяч пассажиров. В компании подчеркнули, что заполняемость самолетов составила 92%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2019-м выросло в три раза количество авиарейсов в столицу: с 97 до 300 вылетов. Самолёты летают из Пскова в Москву и обратно по понедельникам, средам и пятницам.

Самолеты между Псковом и Москвой начали летать после почти годового перерыва в октябре 2018 года. Сейчас обсуждается возможность запустить рейсы до Калининградской области и в Кавминводы. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

17 псковских педагогов получат поддержку из федерального и областного бюджетов
09 июля 2019
17 псковских педагогов получат поддержку из федерального и областного бюджетов
Массовые проверки автомобилистов пройдут в Псковской области 11 июля
09 июля 2019
Массовые проверки автомобилистов пройдут в Псковской области 11 июля
Михаил Ведерников заявил о заинтересованности участия ОНФ в мониторинге реализации нацпроектов в Псковской области
09 июля 2019
Михаил Ведерников заявил о заинтересованности участия ОНФ в мониторинге реализации нацпроектов в Псковской области
К 12 июля в Псковской области прекратятся ливни и станет теплее
09 июля 2019
К 12 июля в Псковской области прекратятся ливни и станет теплее
Елена Полонская и Александр Братчиков заняли 3-е и 4-е место в медиарейтинге руководителей столиц регионов СЗФО
09 июля 2019
Елена Полонская и Александр Братчиков заняли 3-е и 4-е место в медиарейтинге руководителей столиц регионов СЗФО
Порядка 2,5 тысяч человек воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за два месяца
09 июля 2019
Порядка 2,5 тысяч человек воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за два месяца
В Псковской области сварщик-любитель создал динозавров из автохлама
09 июля 2019
В Псковской области сварщик-любитель создал динозавров из автохлама
Полевая археологическая школа начала работу в Новосокольническом районе
09 июля 2019
Полевая археологическая школа начала работу в Новосокольническом районе

Идет загрузка...