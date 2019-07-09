Порядка 2,5 тысяч человек воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за два месяца

14:50, 09 июля 2019, ПАИ

За два месяца существования авиарейса «Псков - Сочи» в прямом и обратном направлении им воспользовались около 2,5 тысяч человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на ОАО «Псковавиа», первый полет был выполнен 4 мая этого года. В Псков из Сочи за это время прилетели 1 тысяча 133 пассажира, в обратном направлении - 1 тысяча 378 человек.

Выполняет авиаперелеты по данному маршруту компании «Азимут». Полеты выполняются два раза в неделю: во вторник и в субботу.

Договоренности о запуске рейса были достигнуты лично губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, выполнение полетов субсидируется из бюджета региона.

На маршруте между Псковом и Москвой за 9 месяцев перевозчик обслужил более 16 тысяч пассажиров. В компании подчеркнули, что заполняемость самолетов составила 92%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2019-м выросло в три раза количество авиарейсов в столицу: с 97 до 300 вылетов. Самолёты летают из Пскова в Москву и обратно по понедельникам, средам и пятницам.

Самолеты между Псковом и Москвой начали летать после почти годового перерыва в октябре 2018 года. Сейчас обсуждается возможность запустить рейсы до Калининградской области и в Кавминводы.