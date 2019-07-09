Работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа

15:08, 09 июля 2019, ПАИ

В России работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа. Эта прибавка носит индивидуальный характер, в отличие от традиционной индексации, сообщает life.ru.

Речь идёт об автоматическом перерасчете страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 году продолжали трудовую деятельность. Основанием для перерасчета являются страховые взносы, которые работодатели внесли на индивидуальные счета граждан. Сумма, на которую вырастет пенсия, будет высчитываться индивидуально.

С 2016 года в России работающим пенсионерам в отличие от неработающих пенсионные выплаты не индексируют. Вместо этого ежегодно 1 августа этой категории получателей страховых пенсий делают перерасчет.