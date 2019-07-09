В России могут отменить штрафы за парковку для водителей-инвалидов

15:50, 09 июля 2019, ПАИ

В России могут отменить штрафы с водителей-инвалидов, которые вынуждены парковаться вне специально выделенных для них по квоте мест. Такой законопроект разработает комитет Совета Федерации по социальной политике по поручению его председателя Валерия Рязанского, пишет ТАСС.

Проблема обсуждалась на заседании комитета 9 июля. Сенатор Владимир Круглый заявил, что инвалидам за рулем часто не хватает квоты в 10%, и им приходится оставлять транспортное средство на обычной парковке. За это предусмотрены штрафы, которые «практически невозможно оспорить».

Валерий Рязанский заявил, что нужно серьезно подойти к данному вопросу и разобраться, в какой раздел КоАП РФ необходимо внести поправки. По его мнению, возможны два варианта развития событий: либо органы местного самоуправления пересмотрят квоты, либо будут отменены штрафы с водителей-инвалидов в некоторых случаях. Председатель комитета уверен, что решение о невзимании штрафов также заставит власти субъектов РФ задуматься над увеличением квот на парковочные места для инвалидов в определенных частях населенного пункта. «Может, там медицинский центр или центр социальных услуг расположены. А в тех местах, где инвалиды не останавливаются, наоборот, уменьшить до 5%», - пояснил Валерий Рязанский.