К 12 июля в Псковской области прекратятся ливни и станет теплее

16:00, 09 июля 2019, ПАИ

К 12 июля в Псковской области прекратятся ливни и станет теплее, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В пятницу потеплеет до +20, выглянет солнышко, но +32, конечно, ждать не стоит», - отметила Тала Нещадимова и добавила, что дожди в регионе прекратятся уже 10 июля, а с 11-го числа стихнет северный ветер. Однако на южный он сменится, вероятнее всего, лишь после 20 июля.

10 июля синоптики обещают жителям Псковской области облачную с прояснениями погоду, +15...+20 градусов. Также будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет ниже нормы.