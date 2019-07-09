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Общество

Более половины россиян считают, что маткапитал стимулирует семьи заводить детей

64% россиян считают, что материнский капитал стимулирует семьи заводить детей после рождения первенца. Такие данные по результатам опроса опубликованы на сайте всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего об этом говорят россияне в возрасте от 18 до 24 лет — 69% и люди старше 60 лет — 71%. Обратного мнения придерживается около трети опрошенных — 31%. Это преимущественно респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (37%) и от 35 до 44 лет (37%).

По данным социологов, о праве получить материальную помощь при рождении второго и последующего ребенка знают 96% респондентов. 15% россиян этой возможностью уже воспользовались, а 43% заявили, что такую поддержку получали их близкие родственники.

Программа маткапитала рассчитана только до 2021 года, и её продление поддержали 78% опрошенных. Опрос проводился 27 июня. В нём поучаствовали 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

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