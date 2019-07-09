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Общество

Массовые проверки автомобилистов пройдут в Псковской области 11 июля

11 июля с 9:30 до 12:30 отдельная специализированная рота ДПС проведет в Псковской области массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону. 

Инспекторы будут выявлять отдельные виды нарушений Правил дорожного движения, касающиеся перевозки детей в автомобилях.

С 12 июля 2017 года в машине, оснащенной ремнями безопасности, перевозка детей до 12-ти лет на переднем сиденье возможна только при использовании специального удерживающего устройства (автокресла или автолюльки). На заднем сиденье автокресло необходимо использовать при перевозке детей до 7 лет, а при достижении этого возраста можно пристегнуть ребенка обычным ремнем безопасности.

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