В 12 учреждениях Пустошкинского района появится интернет в этом году

20:18, 09 июля 2019, ПАИ

В текущем году в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» в 12 учреждениях в 9 населенных пунктах Пустошкинского района, в том числе в деревнях Криуха и Васильки, появится оптоволоконный интернет. Всего в рамках проекта в Псковской области будут подключены к интернету около 600 социально-значимых объектов. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Псковской области Иван Штылин в своем Instagram.

Иван Штылин рассказал, что к нему на одном из мероприятий в Пустошке обратились жители деревень Криуха и Васильки Щукинской волости по вопросу отсутствия мобильной связи. Он обратился с этим вопросом к начальнику управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денису Матвееву. По итогам обсуждения было принято решение, что в рамках начавшейся реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории Псковской области уже в этом году к интернету будут подключены 12 учреждений в 9 населенных пунктах Пустошкинского района.

Он также сообщил, что в школы в Забелье, Гультяи, и Вербилово придёт интернет скоростью 50 Мбит в секунду, что в будущем позволит жителям деревень получить возможность подключаться к высокоскоростному интернету.

По словам Ивана Штылина, после проведения кабеля для интернета в Пустошкинском районе с 2020 года начнётся установка базовых станций мобильных операторов, что позволит решить вопрос с отсутствием мобильной связи.