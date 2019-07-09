Минстрой увеличил стоимость жилья в России

21:12, 09 июля 2019, ПАИ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России увеличило норматив стоимости жилья по России на 4%, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий приказ Минстроя.

Согласно документу норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по стране во втором полугодии 2019 года утвержден в размере 45 тысяч 133 рубля. В первом полугодии этот норматив составлял 43 тысячи 374 рубля. Таким образом, данный показатель повысился на 4%.

Также определены показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья в регионах на третий квартал года. Для Москвы это 99,4 тысячи рублей, Санкт-Петербурга — 76,1 тысячи рублей, Мурманской области — 60,4 тысячи рублей, Челябинской области — 31,7 тысячи рублей.

Данные показатели используются для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилья за счет федерального бюджета.