Легкоатлетический пробег пройдёт в Пустошке 13 июля

23:08, 09 июля 2019, ПАИ

13 июля в Пустошке состоится 26-ой легкоатлетический пробег, посвященный 75-летию освобождения Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщается на портале sport60.ru.

Старт спортивного мероприятия будет дан в 12:00 в городском парке. Финишировать спортсмены будут на улице Революции возле Пустошкинского центра образования. Регистрация участников будет проходить с 9:00 до 11:30 на стадионе.

Забеги будут проходить в разных возрастных группах по трём дистанциям: 3, 5 и 10 километров. Спортсмены, занявшие 1-3 места в абсолютном первенстве на дистанциях 3,5 и 10 километров, награждаются кубками, медалями и грамотами. Бегуны, занявшие первые места в своих возрастных группах, поучат призы и грамоты комитета по спорту Псковской области.