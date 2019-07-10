Синоптики рассказали о природных аномалиях в августе

10:05, 10 июля 2019, ПАИ

В августе в некоторых регионах России прогнозируются небольшие отрицательные аномалии. Как сообщает Гидрометцентр, температуры ниже нормы примерно на 1 градус прогнозируются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве, к югу от Москвы и в Казани.

На европейской территории РФ средняя температура августа будет близка к норме. Выше нормы воздух прогреется за Уралом, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, в Хабаровском крае.

В Мурманской области, в Крыму и Центральном федеральном округе в августе будет наблюдаться дефицит осадков. На Урале, в Бурятии, Приволжье и в Северо-Западном округе, напротив, ожидаются обильные дожди.