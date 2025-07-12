До +28 градусов прогнозируется в Псковской области 13 июля

13:43, 12 июля 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 13 июля. Местами кратковременные дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха по Псковской области составит ночью от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее сообщалось, что грозы, осадки и шквалистый ветер сохранятся в течение дня 12 июля по Псковской области.