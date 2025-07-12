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Общество

До +28 градусов прогнозируется в Псковской области 13 июля

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 13 июля. Местами кратковременные дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха по Псковской области составит ночью от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее сообщалось, что грозы, осадки и шквалистый ветер сохранятся в течение дня 12 июля по Псковской области.

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